Forscher extrahieren Musikgeschmack einzelner Länder

Computerwissenschaftler haben mithilfe von grossen Datenmengen herausgefunden, welche Musik in welchem Land gehört wird (Bild: KEYSTONE/Martin Ruetschi; Symbolbild).

Von Daten aus Online-Plattformen lässt sich einiges über die musikalischen Vorlieben von Personen und sogar ganzer Länder erfahren. Diese neuen Datenpools nutzen Computerwissenschaftler, um Systeme zu entwickeln, die Hörern gezieltere Vorschläge machen.

In den USA wird ungefähr doppelt so viel Rap und Hip-Hop wie Rock gehört, in Finnland regiert der Heavy Metal, Jamaika ist noch immer die Reggae-Hochburg. Das eine oder andere fast überkommen geglaubte musikalische Klischee findet sich laut Markus Schedl vom Institut für Computational Perception an der Universität Linz auch im Web wieder, wie der Forscher im Gespräch mit der APA erklärte.

In einem vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt analysiert er das Verhalten auf der Musikstreaming-Plattform Last.fm und dem Social Media-Kanal Twitter und bringt das mit sozio-kulturellen Informationen eines Landes und Persönlichkeitsmerkmalen von Nutzern in Verbindung.

Die Last.fm-Daten erlauben einen recht genauen Einblick, was wo auf der Welt zu welchem Zeitpunkt gehört wird, in Tweets geben User preis, mit welchen Musikstücken sie sich gerade beschäftigen.

‹Nationalgeschmack› im Fokus

Schedl und sein Team haben zum Beispiel ein Verfahren entwickelt, mit dem mit GPS-Daten versehene Tweets zu ‹Musikhörevents› automatisch identifiziert werden können. Daraus kann wiederum einiges über die Persönlichkeit von Hörern in Erfahrung gebracht werden. Das Web 2.0 und seine Spielarten dienen also gewissermassen als Messgerät für das erweiterte Musikverhalten.

Die Frage, wie sich ganze Länder in ihrem Hörverhalten unterscheiden, sei erst seit kurzem in den Fokus gerückt, sagte Schedl. Dazu erstellen die Computerwissenschaftler einerseits Modelle der Hörer, im Sinne eines Profils der beliebtesten Musikgenres pro Land, und andererseits «gibt es eine Vielzahl an offen zugänglichen Daten, die bestimmte Eigenschaften der Länder beschreiben».

Darunter etwa Informationen über kulturelle Bedingungen und Vorlieben, Wirtschaftsdaten oder Statistiken zur ethnischen oder religiösen Zusammensetzung eines Landes. «Zwischen all dem versuchen wir Beziehungen herzustellen», sagte Schedl.

Freie Gesellschaft, diverser Geschmack

Eindeutige Musikgeschmacks-Cluster bildeten etwa die USA, Grossbritannien und Australien, die baltischen Länder oder Russland, Ukraine und Weissrussland. «Man findet aber auch Ausreisser, die sich von allen anderen deutlich unterscheiden, wie zum Beispiel Japan und China», so Schedl. Illustriert wird das etwa durch den ‹J-Pop›, der es kaum über die Grenzen Japans hinaus schafft. In Finnland finden sich fünf bis sechs Spielarten des Heavy Metal unter den Top-10 – sehr erstaunlich, angesichts etwa 2000 berücksichtigter Genres insgesamt.

Umgekehrt stellten sich die Forscher die Frage, ob hinsichtlich kultureller, ethnischer und sozioökonomischer Kennzahlen ähnliche Länder einander auch musikalisch ähnlich sind. Schedl: «Es hat sich gezeigt, dass der Grad der ethnischen Durchmischung einen Einfluss hat. Länder, die sehr durchmischt sind, haben auch einen gemischteren Musikgeschmack.»

Ziehe man etwa den Index für Pressefreiheit oder das Vertrauen ins Parlament in einem Staat als Hinweis auf das Ausmass an Freiheit heran, zeige sich ähnliches: In tendenziell ‹freieren› Ländern ist auch der Musikgeschmack diverser. Über die Ursachen dafür könne man aufgrund der Daten allerdings nur mutmassen, so der Forscher.

(sda apa)