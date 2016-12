«Wenige Leute kennen Weihnachtsgeschichte»

Der Telebasel News Beitrag vom 26. Dezember 2016.

Viele feierten dieser Tage das Weihnachtsfest. Doch immer weniger wissen, warum sie dies überhaupt tun.

Rund 400 Personen fanden sich am Sonntag, 25. Dezember 2016 in der Peterskirche ein. Der Pfarrer Benedict Schubert ist zufrieden mit der Anzahl Besucher an Weihnachten, aber die Tendenz sei stetig sinkend. Auch das Wissen, worum es an Weihnachten überhaupt geht, nehme rapid ab. Jesus als Gründer der Kirche oder als Prophet sei den Leuten noch bekannt, dann sei aber auch schon Schluss. «Sobald es um die einzelnen Geschichten geht, wissen die Leute fast nichts mehr», sagt Schubert. Auch die personelle Zusammensetzung und die Handlung der Weihnachtskrippe, sei den Leuten nicht mehr geläufig.

Für unsere Gesellschaft sei es jedoch sehr wichtig, die biblische Geschichte zu kennen. Denn viele Kunstwerke verstehe man gar nicht, wenn man nicht eine minimale Ahnung von der Weihnachtsgeschichte habe. Für Schubert ist klar, dass es ohne die Schule schwierig sei, künftige Generationen zu erreichen.