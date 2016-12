Weihnachtsbotschaften stehen im Zeichen von Krieg und Terror

Papst Franziskus umrahmt von einem Weihnachtsbaum auf dem Petersplatz. (Bild: keystone)

Krieg und Terrorangst trübten in diesem Jahr die Weihnachtsstimmung. Papst Franziskus wünschte der Welt deshalb vor allem Frieden.

Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsbotschaft die kriegsleidende Bevölkerung Syriens und die Terroropfer wie zuletzt in Berlin gewürdigt.

«Es ist Zeit, dass die Waffen endgültig schweigen und die internationale Gemeinschaft sich aktiv dafür einsetzt, dass eine Lösung auf dem Verhandlungsweg gefunden und das zivile Zusammenleben in diesem Land wieder hergestellt wird», sagte das katholische Kirchenoberhaupt in seiner Ansprache von der Loggia des Petersdoms am Sonntag, 25. Dezember 2016. Grausame Terrorakte hätten Angst und Tod gesät.

Polizisten vor dem Dom

In Gottesdiensten in Deutschland wurde die Terrorangst mancherorts durch bewaffnete Polizisten greifbar: Die Mitternachtsmesse im Kölner Dom stand wegen des Berliner Anschlags unter Polizeibewachung. Die Beamten kontrollierten erstmals die Handtaschen, Rucksäcke und Tragtaschen aller Gottesdienstbesucher. Polizisten mit Maschinenpistolen bewachten das Hauptportal der Kathedrale.

Für andere Kirchen war mehr Polizeischutz hingegen kein Thema. «Gerade in Zeiten der Verunsicherung und Trauer müssen unsere Kirchen offene Orte des Gebetes bleiben – an diesem Konzept halten wir fest», hatte der Sprecher des Erzbistums Freiburg im Vorfeld gesagt.

«Urbi et Orbi»

Der Papst erteilte am ersten Weihnachtstag den Segen «Urbi et Orbi» – der Stadt und dem Erdkreis. Auf dem Petersplatz versammelten sich laut Nachrichtenagentur Ansa rund 40’000 Gläubige. Millionen Menschen auf der ganzen Welt verfolgten die Zeremonie am Fernsehen, im Radio oder im Internet.

Am ersten Weihnachtstag gab es in Rom das jährliche Mittagessen für rund 800 Hilfsbedürftige in der zentralen Kirche im auch bei Touristen beliebten Stadtteil Trastevere.

Feiern in Bethlehem

Auch im Heiligen Land in Bethlehem im palästinensischen Westjordanland feierten Tausende Christen Weihnachten. Dort beklagte der lateinische Patriarch Pierbattista Pizzaballa zunehmendes Misstrauen und Unsicherheit der Menschen.

«Wir fürchten den Fremden, der an unsere Tür klopft und an den Grenzen unserer Länder steht», sagte er in der Geburtskirche. Nach christlicher Überlieferung steht die Geburtskirche in Bethlehem an dem Ort, an dem Jesus zur Welt kam.

