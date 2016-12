1/14 Eine Familie versammelt sich am 25. Dezember 1944 in Geschinen, Kanton Wallis, um den Christbaum und feiert Weihnachten. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str)

2/14 Weihnachtsbeleuchtung am Rennweg in Zürich, aufgenommen am 29. November 1958. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Vogt)

3/14 Ein Mädchen spielt mit ihren Geschenken, die unter dem geschmückten Weihnachtsbaum liegen, aufgenommen am 25. Dezember im Kriegsjahr 1942. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Walter Studer)

4/14 Der Grimsel-Wärter der Kraftwerke Oberhasli AG, Alex Schlaeppi, feiert verspätet mit seiner Familie in Innertkirchen Weihnachten, da er aufgrund der starken Lawinengefahr am Weihnachtstag seinen Arbeitsort, das Grimselwerk, nicht verlassen konnte, aufgenommen im Dezember 1945. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Walter Studer)

5/14 Vorweihnachtsstimmung an der Bahnhofstrasse in Zürich, aufgenommen am 8. Dezember 1958. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Bi.)

6/14 Zwei Kinder backen im Dezember 1950 Weihnachtsguetzli. (KEYSTONE/Photopress-Archiv/Str)

7/14 Bei einer grossen Bauernfamilie, wohnhaft in Heiligeland im Westen von Affoltern im Emmental, Kanton Bern, wird am 24. Dezember 1956 Weihnachten gefeiert. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Jules Vogt)

8/14 Ein kleines auf einem Stuhl stehendes Mädchen zündet mittels einer bereits brennenden Weihnachtskerze eine am Christbaum angebrachte Weihnachtskerze an. Aufgenommen am 24. Dezember 1953 in der Schweiz. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Krebs)

9/14 Ein Mädchen steht neben dem geschmückten Christbaum und schaut auf die Flamme einer brennenden Kerze, die sie auf einem Untersatz in den Händen hält. Aufgenommen am 25. Dezember im Kriegsjahr 1942. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Walter Studer)

10/14 Ein kleines Mädchen steht vor dem Christbaum und schaut auf eine brennende Wunderkerze, die es in der Hand hält. Aufgenommen am 24. Dezember 1953 in der Schweiz. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Hans Krebs)

11/14 Kinder bestaunen die Puppenausstellung im weihnächtlich dekorierten Schaufenstern des Kaufhauses Jelmoli in Zuerich, aufgenommen am 2. Dezember 1940. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str)

12/14 Weihnachten beim Munot-Wächter in Schaffhausen. In der Turmwohnung spielen die Söhne des Turmwächters Scheidegger am 24. Dezember 1958 mit ihren Geschenken. (KEYSTONE/Photopress-Archiv/Jules Vogt)

13/14 Eine Familie versammelt sich am 24. Dezember 1941 in Stierva, Kanton Graubünden, um den Christbaum und feiert Weihnachten. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str)