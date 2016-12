Gospelchor am Münster bei Telebasel

Die Gospelnacht am 1. Advent 2016 wurde aufgezeichnet und wird auf Telebasel am 25. und 26. Dezember 2016 gesendet.

Strahlende Gesichter, ausdrucksvolle Lieder, dynamische Choreographien, aber auch ruhige Stücke bei Kerzenlicht: Dies alles gehört zum Programm des Gospelchors am Münster.

Der Gospelchor am Münster vereint Sängerinnen und Sänger zwischen 18 und 35 Jahren. Der Chor präsentiert eine breite musikalische Palette mit professionellem Staging.

Ihre ‹Heimat› ist das Basler Münster, wo die Sänger und Sängerinnen regelmässig proben. Die alljährliche Gospelnacht am 1. Advent ist mittlerweile zur Tradition geworden und lockt Jung und Alt und alle zwischendrin in die Kirche. Mittlerweile wird der Chor regelmässig für Auftritte und Konzerte in der gesamten Deutschschweiz engagiert.

Hier ein kleiner Einblick:

Telebasel war an der Gospelnacht dabei und strahlt das ganze Konzert in jeweils zwei Teilen am 25. und 26. Dezember 2016 ab 19:10 Uhr aus.