(Bild: zVg/Kantonspolizei Solothurn)

Region Verkehrsunfall in Nuglar nach Ausweichmanöver

In Nuglar verursachte an Heiligabend eine Autolenkerin infolge eines Ausweichmanövers einen Verkehrsunfall. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung schreibt.

Am Samstagabend, 24. Dezember 2016, kurz vor 16:30 Uhr, war eine Autolenkerin auf der Oristalstrasse von Lupsingen herkommend in Richtung Liestal unterwegs. Im Bereich der Orismühle näherte sich von links von Nuglar-Dorf herkommend ein Auto, welches unmittelbar vor ihr auf die Oristalstrasse einbog. Um eine Kollision mit diesem zu vermeiden, steuerte sie ihr Auto nach rechts und durchbrach dabei einen Gartenzaun. In der Folge wurde das Auto leicht abgehoben und kam unmittelbar neben einem Baum auf der linken Fahrzeugseite liegend zum Stillstand. Die Lenkerin zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu. Das Auto erlitt Totalschaden. Ohne sich um die Verletzte und die Schadenregulierung zu kümmern, setzte der unbekannte Lenker, der vermutlich mit einem grauen Klein- bis Mittelklassewagen unterwegs war, seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Die Polizei sucht mögliche Zeugen Der beteiligte Autofahrer oder Personen, welche den Unfall beobachtet haben

oder Angaben zum gesuchten Autolenker machen können, werden gebeten, sich

mit der Kantonspolizei Solothurn in Breitenbach in Verbindung zu setzen, Telefon

061 785 77 01.

