Was sich die Basler zu Weihnachten wünschen

Ein mit Wunschzetteln geschmückter Weihnachtsbaum steht auf dem Rümelinsplatz in Basel. (Bild: Keystone/Georgios Kefalas)

Seit drei Jahren gibt es den Wunschbaum am Rümelinsplatz schon. Dort darf sich jede und jeder etwas zu Weihnachten wünschen. Der Verein Instandbelebung Rümelinsplatz ‹VIBR› hat den Baum ins Leben gerufen.

Am Wunschbaum hängen über 2500 Wunschzettel. Das sind 1000 mehr als letztes Jahr. Dem Mitglied von ‹VIBR› ist ein Wunsch besonders aufgefallen:

«Wir wünschen uns, dass unsere kleine Tochter ein glückliches gesundes Kind sein kann». Dieser Wunsch hat ihn offensichtlich berührt: «Kinder sind heutzutage sehr wichtig», sagt Muntwiler. Er denke da auch an Kinder, die alleine auf der Strasse sind. «Vor allem jetzt gebe es sehr viele in Europa». In der Zwischenzeit haben Passanten ihre Wünsche aufgehängt. Eine Frau wünscht sich Gesundheit, Glück und dass es der ganzen Welt gut gehe. Ein junger Mann schreibt «Glück, Erfolg und einen guten Rutsch für alle».

Gregor Muntwiler hat auch einen Wunsch, und zwar, «dass wir aufeinander zu gehen können und uns die Hände reichen», erklärt er.

Nach Weihnachten werden er und andere Mitglieder vom Verein ‹VIBR› eine Auswahl von Wünschen auf ihrer Website veröffentlichen.

(Milos Mihajlovic)

