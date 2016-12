(Bild: Googlemaps)

Basel Mann bei Raub leicht verletzt

Am 23. Dezember 2016, gegen 18.00 Uhr, wurde in der Küchengasse ein 42-jähriger Mann Opfer eines Raubes. Er wurde dabei leicht verletzt, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt in einer Medienmitteilung schreibt.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass der 42-Jährige vom Bahnhof her durch die Küchengasse in Richtung De Wette-Park spazierte, als er unvermittelt von drei Unbekannten angegriffen wurde. Das Opfer erhielt einen Schlag an den Kopf. Gleichzeitig wurde ihm der Laptop geraubt. Die Täter flüchteten danach in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief erfolglos. Das Opfer gab an, dass es sich bei den Tätern um drei dunkelhäutige Männer gehandelt habe.

Weitere Signalementsangaben konnten nicht gemacht werden. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der

Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

