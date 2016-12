Die Pianisten vom Bahnhof SBB

Das Klavier steht noch bis zum 27. Dezember 2017 auf der Passarelle. (Bild: Telebasel)

Auf der Passerelle steht noch bis zum 27. Dezember ein Klavier. Spielen dürfen darauf alle.

Die SBB haben dieses Jahr in Basel und Bern erstmals eine etwas andere Weihnachtsaktion lanciert. Ein Klavier im Bahnhof lädt alle zum Spielen ein. Vom Profimusiker bis zum Nicht-Klavier-Spieler haben in den vergangenen Tagen viele Leute in die Tasten gegriffen. Von wunderschönen, perfekt gespielten Weihnachtsliedern über selbst komponiertes Geklimper war alles zu hören. Und die Passanten hat es gefreut. Mach einer blieb stehen und hörte lächelnd zu. Kinderaugen leuchteten und Erwachsene verdrückten gar ein Tränchen der Rührung. Das ist Weihnachten.

