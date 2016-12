Stille Nacht – von wegen!

Die Ausgehtipps für Heiligabend und Weihnachten. (Symbolbild: Flickr / Seniju)

Weihnachtszeit ist Besinnungszeit. Denkste! Auch an Heiligabend und Weihnachten können Basler die Korken knallen lassen. Wo es die besten Weihnachtspartys gibt und wo man feiern kann, ohne ständig von den Sujets des christlichen Feiertages belästigt zu werden, erfahren Sie in den Ausgehtipps.

Partys für Weihnachtsenthusiasten

Block Party X-Mas Bash (Hinterhof, 24. Dezember 2016)

Die Meister der Block-Partys, die Goldfinger Brothers, lassen es an Weihnachten so richtig krachen. Im Hinterhof darf zu feinstem Hip-Hop getanzt und gelacht werden. Dj Bazooka und K-Rim sorgen ebenfalls dafür, dass das Fondue Chinoise vom Abendessen schnell wieder hinausgeschwitzt ist, indem sie den Club so richtig zum Kochen bringen. Türöffnung ist um 23:00 Uhr. Ein Ticket im Vorverkauf kostet 22 Franken.

X-Mas Heat (Kaserne, 24. Dezember 2016)

Die jährlich stattfindende Weihnachtsparty in der Kaserne ist fast so traditionell wie Weihnachten selbst. In der Reithalle und im Rossstall kommen Besucher in den Genuss von Electronica, Hip-Hop, Reggae und mehr. Es ist also für jeden etwas dabei. Hinzu kommt das besondere Ambiente, welches die Kaserne durch die aufwändige Dekoration ihrer Räumlichkeiten heraufbeschwört. Dieses Jahr verwandelt sich der Kulturort in ‹Andy Warhol’s Factory› und wartet mit reichlich viel Warhol-Deko wie Velvet Underground-Bananen, Brillo-Boxen und Campbell-Dosen auf. Die Sause startet um 23:00 Uhr und kostet für nicht Studenten 20 Franken im Vorverkauf.

Partys für Weihnachtsmuffel

The Grinch (Café Singer, 24. Dezember 2016)

Das Café Singer bietet an Heiligabend Zuflucht für all diejenigen, die so gar nichts von Weihnachten wissen wollen. Lediglich der Glühwein, der ausgeschenkt wird, soll an das Fest erinnern. Getanzt wird zu der Musik von DJ DeLorean und Das Mandat feat. Clyde Kartel. Die Pforte ins weihnachtslose Land öffnet sich um 23:00 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Franken.

(Bild: Café Singer)

Blade & Beard (Provisorium, 25. Dezember 2016)

Es ist soweit, zum Abschluss des Jahres hat das Provisorium (ehmalige Garage) einen ganz besonderen Act eingeladen. Das DJ-Duo Blade & Beard bekannt aus dem Dokumentarfilm-Hit ‹Raving Iran› besuchen Basel. Sowohl Musik- als auch Filmfans sollten sich dieses Ereignis Rot im Kalender markieren. Denn die beiden Iraner DJs Anoosh und Arash laden zum Rave am Weihnachtsabend ein. Vermutlich wird es dort nicht ganz christlich zugehen, was aber keinen stört, der Techno mag. Unterstützung erhält Blade & Beard von der Herzschwester und Danielson & Norbert.to. Der Rave beginnt um 23:00 Uhr. Der Eintritt liegt bei 17 Franken im Vorverkauf.

(Video: Youtube)