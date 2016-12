‹Plätzli gsuecht›: Weihnachten und seine Gefahren für Haustiere

‹Plätzli gsuecht› vom 22. Dezember 2016.

Die Weihnachtszeit kann für unsere Haustiere gefährlich werden. Kerzenlicht, leckere Schokolade und der geschmückte Weihnachtsbaum sind potentielle Gefahrenquellen für unsere Haustiere.

Die Weihnachtszeit ist für Tiere nicht ungefährlich. Überall stehen Kerzen an denen sich die Tiere verletzten können. Der geschmückte Weihnachtsbaum bietet allerlei Gegenstände zum Verschlucken und auch Schokolade, die offen präsentiert auf dem Tisch liegt, kann besonders für Hunde zu einer grossen Gefahr werden. Es ist also Vorsicht geboten, wenn man sein Zuhause zur Weihnachtszeit mit einem Haustier teilt. Ein guter Tipp dazu ist, den Festtagsschmuck in einen Raum zu bannen, zu dem das Haustier keinen Zutritt hat.

Im ersten Teil der Sendung stellen wir Ihnen ausserdem die Katzen Caliou, Kevo, Rosali, Vari, Crispy und Rambo vor:























(Bild: Telebasel)

Zudem suchen diese süssen Tiere ein neues Zuhause:

1/3 Joey ist ein männlicher Malinois-Mix und zählt mittlerweile sechs Lenzen. Er ist ein sehr aktiver, verschmuster Vierbeiner der sehr Bezugspersons bezogen ist. Fremden Menschen gegenüber kann er etwas misstrauisch sein. Joey sucht ein Plätzchen bei Leuten mit Hundeerfahrung, die bereit dazu sind, mit Joey zu arbeiten.

2/3 Gini, Tricolor, weiblich kastriert, geb. 2003 Die ältere Dame ist zu uns gekommen da sie sich nicht mehr mit ihrer Paartnerkatze vertagen hat. Gini ist sehr liebesbedürftig und braucht regelmässig ihre Streicheleinheiten. Sie ist aber auch noch sehr gerne draussen. Wir suchen ein zuhause, wo es etwas ruhiger ist und sich Gini als Königin fühlen darf.

3/3 Jouiou, Schwarz weiss, männlich kastriert, geb. ca. Mai 2016 Jouiou kommt aus eine Kastrationsaktion. Er ist noch sehr scheu den Menschen gegenüber. Wir suchen ein zu Hause wo er einfach Katze sein kann und man Nichts von ihm erwartet. Am liebsten auf einem Bauernhof oder einem Reitstall wo er sich selber sein kann.





(Bild: Telebasel)

Haben Sie Lust, eines dieser Tiere zu adoptieren? Melden Sie sich unter 0900 787 820 oder unter www.tbb.ch.