Das Fahndungsfoto des verdächtigen Tunesiers Anis Amri (Bild: KEYSTONE/German police via AP).

International Mutmasslicher Berlin-Attentäter soll in Mailand getötet worden sein

Der mutmassliche Berliner Attentäter Anis Amri soll nach Angaben aus Sicherheitskreisen in Mailand bei einer Schiesserei getötet worden. Dies meldeten die Nachrichtenagenturen Reuters und Ansa am Freitag. Das italienische Innenministerium kündigte eine Pressekonferenz für 10:45 Uhr an.

Update folgt… (sda reu ansa)

