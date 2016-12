Kevin Schläpfer ist am 23. Dezember 2016 zu Gast im Telebasel Sport-Talk. (Bild: keystone)

Basel «Ich muss das Laufen neu lernen»

Zehn Jahre lang waren der EHC Biel und Kevin Schläpfer so etwas wie das Traumpaar im Schweizer Eishockey. Der Sissacher führte die Seeländer zuerst als Sportchef in die Nationalliga A und etablierte sie dort als Trainer. Am 14. November kam es zur Trennung. Kevin Schläpfer wurde entlassen, nicht zuletzt weil er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte.

Keinen einzigen Tag stand Kevin Schläpfer diese Saison bis zu seiner Entlassung auf dem Eis. Seine körperliche Verfassung lies dies nicht zu. Eine nicht sterile Spritze, mit welcher im Sommer eine Entzündung im Knie behandelt wurde, wurde ihm zum Verhängnis. Danach sass er zwei Monate im Rollstuhl. Erst seit Kurzem ist der Sissacher wieder ohne Krücken unterwegs. Bis alles beim Alten ist, dürfte es noch ein bis zwei Monate dauern, so die ärztliche Prognose. Die Genesung geniesst bei Kevin Schläpfer zur Zeit also Priorität, so müsse er das Laufen erst mal wieder richtig lernen. In Biel immer noch der ‹Hockeygott› Ein Spiel seines Ex-Arbeitgebers hat Kevin Schläpfer seit seiner Entlassung nicht mehr im Stadion gesehen. Die Wertschätzung im Seeland sei aber gross wie eh und je. Für die Fans des EHC Biel ist und bleibt der Baselbieter der ‹Hockeygott›. Diese Auszeichnung hat er sich in seinen insgesamt 14 Jahren als Spieler, Trainer und Sportchef erarbeitet. So komme es auch heute noch zu schönen Begegnungen. (Video: Telebasel) Die Batterien seien zwar noch nicht wieder voll für die nächste Herausforderung als Trainer, das Kribbeln sei aber wieder da, sagt Kevin Schläpfer. Im Telebasel Sport-Talk spricht der Sissacher über seine Zukunftspläne. Er erzählt, welche Rolle die Nationalmannschaft dabei spielt und warum der EHC Basel KLH zur Zeit noch kein Thema für ihn ist. Der Telebasel Sport-Talk mit Kevin Schläpfer: Am 23. Dezember 2016 ab 19:10 Uhr stündlich.

