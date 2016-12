Katharina Haller, Chef-Sommelière bei Globus, zum Barbaresco Produttori del Barbaresco. (Video: Telebasel)

Basel Blumiger und würziger Rotwein zum Kabier-Entrecote

Ramon Pose, Küchenchef im Restaurant Lokami in Basel, zeigt in Kitchen Stars, wie ein Kabier-Entrecote an Teriyaki Sauce mit Kartoffelespuma zubereitet wird. Hier finden Sie den passenden Wein dazu.

Perfekt zum Kabier-Entrecote an Teriyaki Sauce mit Kartoffelespuma von Ramon Pose vom Restaurant Lokami passt der Barbaresco Produttori del Barbaresco. Der Barbaresco Annata duftet typisch nach reifen roten Früchten, Rosenblüten und Gewürzen. Am Gaumen ist er von hoher Komplexität, harmonisch und strukturiert mit blumigen und würzigen Noten, kräftigen Tanninen und einem langen Nachhall. Ein zugänglicher Barbaresco, auch in jungen Jahren. In Eichenfässern gereift Der Wein reift 20 Monate in Eichenfässern. Der Barbaresco Annate wird nicht von einem bestimmten Rebberg als Cru bereitet, wie zum Beispiel der Pora. Die Trauben, 100 Prozent Nebbiolo, stammen von Rebbergen um Barbaresco, welche nicht als historische Crus anerkannt sind. In schwächeren Jahrgängen, wo die Crus nicht gemacht werden können, werden ihre Trauben für den Barbaresco Annate verwendet. Die Genossenschaft Produttori del Barbaresco wurde 1958 auf Initiative des Pfarrers von Barbaresco mit 19 Mitgliedern gegründet. Heute zählt die Genossenschaft 51 Winzer, welche insgesamt 100 Hektar Rebberge bearbeiten, darunter neun Einzellagen, zu denen auch Rio Sordo zählt. Mit ihren strengen Richtlinien und hohen Standards setzt die Genossenschaft Massstäbe in der Langhe und in ganz Europa. Die Kellerei im Ort Treiso gelegen, der im Jahre 1957 seine Unabhängigkeit von Barbaresco erlangte, gehört heute zu den Topbetrieben der Langhe und zu den besten Winzergenossenschaften Europas.

