Basler Zoll stoppt 55-Tönner an der Grenze

Die Waage ist lediglich dazu im Stande, Gewichte bis zu 30 Tonnen zu messen. (Bild: Schweizer Zoll Basel)

Als bei einer Kontrolle eines Lastwagens das Gewicht gewogen wurde, staunten die die Mitarbeiter der Zollstelle Basel-St.Louis/Autobahn nicht schlecht, als die Anzeige ihrer Brückenwaage leer blieb. Die Waage war keineswegs defekt, sondern die deutsche Fahrzeugkombination so schwer, dass Sattelanhänger und Zugmaschine einzeln gewogen werden mussten. Resultat: 55 Tonnen. Zu schwer für Schweizer Strassen.

Der Sattelschlepper der am Mittwoch, 21. Dezember 2016 am Basler Zoll aufgehalten wurde, war mit zwei Containern Ananaskonserven beladen. Die gemessenen 55 Tonnen lagen massiv über dem gesetzlich erlaubten Maximalwert von 40 Tonnen. Nur mit einer Sondergenehmigung wäre es dem Fahrer erlaubt gewesen, die Schweizer Strassen zu benutzen – eine solche war aber nicht vorhanden.

Der Laster inklusive Fahrer wurden vom Zoll zurückgewiesen. Dabei zeigten sich auch die französische Behörde am Sachverhalt interessiert, schreibt das Zollinspektorat Basel in einer Medienmitteilung. Der Fahrer müsse nun auch mit einer «empfindlichen» Busse in Frankreich rechnen.