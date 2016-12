Die Nati belegt Platz 11 des FIFA-Rankings. (Bild: keystone)

International Schweiz bleibt Nummer 11 der Welt

Die Schweiz schliesst das Jahr 2016 als Nummer 11 der FIFA-Weltrangliste ab. Die in der WM-Qualifikation nach vier Spielen noch verlustpunktlose Mannschaft von Vladimir Petkovic holte in den letzten zwölf Monaten 79 Punkte mehr als in der gleichen Periode davor. Per Dezember 2015 war die Schweiz als Nummer 12 der Welt geführt worden.

An der Spitze des Rankings steht Argentinien, das in diesem Jahr 10 von 15 Spielen gewonnen und im April Belgien nach fünf Monaten als Leader abgelöst hat. Im Vergleich mit dem Punktewert von Dezember 2015 hat sich Frankreich am meisten verbessert (+437). Die ‹Bleus› kassierten heuer die einzige Niederlage in 17 Partien (bei 13 Siegen) just im EM-Final gegen Portugal. FIFA-Weltrangliste (Dezember 2016): 1. (Vormonat 1.) Argentinien 1634. 2. (2.) Brasilien 1544. 3. (3.) Deutschland 1433. 4. (4.) Chile 1404. 5. (5.) Belgien 1368. 6. (6.) Kolumbien 1345. 7. (7.) Frankreich 1305. 8. (8.) Portugal 1229. 9. (9.) Uruguay 1187. 10. (10.) Spanien 1166. 11. (11.) Schweiz 1129. Ferner: 13. (13.) England 1114. 16. (16.) Italien 1083. 22. (22.) Niederlande 887. 26. (26.) Ungarn* 826. 31. (31.) Österreich 773. 56. (55.) Russland 592. 83. (84.) Färöer* 422. 111. (112.) Lettland* 304. 189. (189.) Liechtenstein 75. 203 (203.) Andorra* 12. * = Gegner der Schweiz in der WM-Qualifikation (sda)

