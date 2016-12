(Video: Telebasel)

Basel Reihe 8: A Star Wars Story

Im Film ‹Assassin’s Creed› durchlebt Michael Fassbender die Abenteuer seiner Vorfahren und im Film ‹Rogue One: A Star Wars Story› schliessen sich ein paar Mutige zusammen, um gegen die dunkle Seite der Macht zu kämpfen. Amy Adams erhält in ‹Nocturnal Animals› Post von ihrem Ex-Freund und Naomi Watts sorgt im Film ‹Shut In› für so manchen Schreckmoment.

‹Rogue One: A Star Wars Story› Das eigenständige Star Wars-Spin-Off ‹Rogue One› erzählt von den Geschehnissen nach dem Zusammenbruch der Republik. Die Galaxie befindet sich im Wandel und die Jedi-Ritter existieren nicht mehr. Es ergibt sich aus den finsteren Abgründen der dunklen Seite der Macht eine neue Ordnung. So schliessen sich ein paar wenige Mutige zusammen um Widerstand zu leisten. Dieser stellt sich allerdings schwieriger dar, als erwartet und die Rebellen-Allianz muss eine Niederlage nach der anderen einstecken. Doch dann taucht die verschollene Tochter Jyn Erso (Felicity Jones) des Todessterns-Konstrukteurs Galen Erso (Mads Mikkelsen) auf und bringt neue Hoffnung. (Video: Youtube / Kinocheck) ‹Nocturnal Animals› Die Galeristin Susan (Amy Adams) ist unglücklich mit ihrem Mann Hutton (Armie Hammer) verheiratet. Eines Tages erhält sie Post von ihrem Ex-Freund, den sie vor rund 20 Jahren verlassen hatte. Er sendet ihr ein Manuskript mit dem Titel ‹Nocturnal Animals›, welches von der Entführung seiner Familie handelt. Die Geschichte verflechtet sich immer stärker mit Susans persönlichen Erfahrungen und so fragt sie sich, ob das Buch eine Allegorie ihres eigenen Lebens ist. Um eine Entscheidung für die Zukunft zu treffen, muss sie sich ihrer düsteren Seite und ihrer Vergangenheit stellen. (Video: Youtube / Kinocheck) ‹Assassin’s Creed› ‹Assassin’s Creed› ist die Verfilmung der gleichnamigen Videospielreihe. Callum Lynch (Michael Fassbender) wird von einem Geheimbund entführt, der ihn mittels eines Computers die genetischen Erinnerungen seiner Vorfahren durchleben lässt. Callum erfährt, dass er von den Assassinen, einem mysteriösen Geheimbund, abstammt. So sammelt er Wissen und Fähigkeiten, um sich in der Gegenwart gegen den mächtigen Tempelorden entgegenzustellen. (Video: Youtube / Kinocheck) ‹Shut In› Die Kinderpsychologin Mary (Naomi Watts) kümmert sich aufopferungsvoll um ihren gelähmten und pflegebedürftigen Stiefsohn. Stephen (Charlie Heaton). Trotz allem nimmt sie einen neuen jungen Patienten Tom (Jacob Tremblay) an, der sogar für eine gewisse Zeit bei ihr einzieht. Eines Tages verschwindet Tom spurlos. Daraufhin wird Mary von Albträumen gequält. Als dann auch noch ein gefährlicher Wintersturm wütet und in ihrem Haus furchteinflössende Dinge passieren, fühlt sie sich nicht mehr sicher. (Video: Youtube / Kinocheck) Mehr dazu am 22. Dezember 2016 ab 19:40 Uhr stündlich in Telebasel Reihe 8.

