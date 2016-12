Video: Telebasel Regio vom 22. Dezember 2016.

Baselland O Tannenbaum, O Tannenbaum…

Dani von Wattenwyl war in der Sendung Regio an der Weihnachtsbaum-Versteigerung im Gemeindehaus Lupsingen und hat auch gleich noch beim Weihnachtsbaumverkauf in Pratteln vorbeigeschaut.

In Lupsigen wird jährlich die Tradition der ‹Weihnachtsbaum-Versteigerung› begangen. Für Telebasel war Dani von Wattenwyl vor Ort und hat erfahren, dass der Erlös dieser Tannenbäume an verschiedene Vereine oder Institutionen aus dem Dorf geht. Eine weitere Tradition in Lupsigen ist, dass alle welche einen Baum ersteigert haben, diesen im Januar zusammen im Wald verbrennen. Preismessen in Pratteln Auch schon fast eine Tradition ist, dass beim Weihnachtsbaumverkauf in Pratteln der Preis gemessen wird. Beim Verkaufsort werden Holzlatten aufgestellt, welche den Preis der jeweiligen Bäume, je nach Grösse definieren.

