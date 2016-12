Martina Bernasconi politisiert in der Legislatur 2017-2021 in der FDP-Fraktion. (Bild: Telebasel)

Basel Martina Bernasconi verlässt die GLP

Grossrätin Martina Bernasconi tritt aus der Grünliberalen Partei Basel-Stadt (GLP) aus und politisiert in Zukunft als parteilose Grossrätin in der FDP-Fraktion. Dies schreiben die beiden Parteien unabhängig von einander in einer Mitteilung.

Grund des Wechsels sei der Verlust der Fraktionsstärke der GLP seit den Gesamterneuerungswahlen 2016 gewesen. Sie habe nicht ohne Fraktions- und Kommissionszugehörigkeit politisieren wollen. Der Vorstand der Grünliberalen nimmt den Wechsel Bernasconis zur Kenntnis und hält fest, «dass er opportunistische Parteiwechsel kurz nach den Wahlen verurteilt», heisst es in der entsprechenden Mitteilung. Erfreut zeigt sich hingegen die Basler FDP: «Die FDP freut sich insbesondere, dass ihre Fraktion damit in der neuen Legislatur nicht mehr frauenlos sein wird.» Martina Bernasconi gehörte dem Grossen Rat von 1998 bis 2000 an und sitzt seit 2009 wieder im Parlament. Als GLP-Vertreterin kandidierte die Philosophin auch zwei Mal erfolglos für die Regierung, im letzten Herbst auch für das Regierungspräsidium.

