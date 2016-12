Baselbiet kürzt weitere Bildungsbeiträge

Der Beitrag in den Telebasel News vom 22. Dezember 2016.

Der Baselbieter Sparwut fällt nun auch die Volkshochschule beider Basel zum Opfer. Ab 2018 erhält die alteingesessene Institution 100'000 Franken weniger. Es kommt voraussichtlich zum Angebotsabbau.

Öffentlich zugängliche Wissenschaft, der Gründungsgedanke der Volkshochschule (VHS) ist bis heute geblieben. Seit 1919 ermöglicht die Volkshochschule universitäre Bildung für fast alle Schichten und Budgets. Auch die private Konkurrenz bietet kein so breites Niveau-Spektrum an. «Gerade bei den uni-nahen Angeboten gibt es ausser uns nur wenige Angebote», sagt VHS-Geschäftsführer Adrian Portmann.

Diese Institution hat die Baselbieter Regierung neulich angegriffen. Statt wie bisher rund 740’000 Franken erhält die VHS nur noch rund 640’000 Franken. «Ein schmerzlicher Betrag», so Portmann, «es hätte aber auch deutlich schlimmer kommen können». Die VHS ist froh um jeden Betrag.

Auswirkungen auf das Angebot

Die Mindereinnahmen will die VHS mit dem Angebot ausgleichen. Portmann will beim Baselbieter Angebot über die Bücher gehen: «Es könnte sein, dass wir teilnehmerschwächere Kurse ab 2018 streichen müssen.» Eine allgemeine Kürzung hiesse zusätzliche Mindereinnahmen aus Teilnehmerbeiträgen. «Dieser Beitrag ist jeweils höher, als die Subventionen», sagt Portmann. Eine Erhöhung der Preise sei zwar punktuell aber nicht flächendeckend möglich. «Sonst setzen wir unsere Wettbewerbsfähigkeit aufs Spiel», so Portmann. Betroffen sind voraussichtlich Kurse aus dem Landkanton. Das Baselbiet schneidet sich mit der Kürzung also ins eigene Fleisch.

