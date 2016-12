Holger Muench, Angela Merkel, Heiko Maas und Thomas de Maizière auf dem Weg zum Bundeskriminalamt (Bild: KEYSTINE/EPA/MICHAEL KAPPELER).

International Amris Fingerabdrücke am Anschlags-Camion

Die deutsche Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass der europaweit wegen des Anschlags in Berlin gesuchte Tunesier Anis Amri am Steuer des Tat-Lastwagens sass. Darauf deuteten Fingerabdrücke unter anderem an der Fahrertür hin, wie Behörden-Sprecherin Frauke Köhler am Donnerstagabend sagte. Gegen Amri sei Haftbefehl erlassen worden.

Den Tag über hätten an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen und Berlin Durchsuchungen stattgefunden. Ausserdem sei ein Reisebus in Heilbronn kontrolliert worden. Festnahmen habe es bislang nicht gegeben, hiess es am Donnerstagabend weiter. Bei dem Anschlag am Montagabend waren 12 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden. Auf die Spur des 24-jährigen Amri kamen die Ermittler, als sie im Lastwagen seine Duldungspapiere fanden. Das geschah aber erst am Dienstag, weil die Fahrerkabine zunächst versiegelt worden war. Die Bundesanwaltschaft hatte den Fall noch am Montagabend übernommen, wie der deutsche Justizminister Heiko Maas mitgeteilt hatte. Sie ist für Straftaten zuständig, die die innere Sicherheit Deutschlands betreffen, insbesondere Terrorismus. Die Bundesanwaltschaft rief die Bevölkerung zur Mithilfe auf und setzte 100’000 Euro Belohnung aus – das Schreiben dazu wurde auch auf Arabisch, Dari, Farsi und Urdu veröffentlicht. Zugleich mahnte sie zur Vorsicht: «Bringen Sie sich selbst nicht in Gefahr, denn die Person könnte gewalttätig und bewaffnet sein!» Die Ermittler hatten danach den Fahndungsdruck erhöht. (sda reu dpa afp)

