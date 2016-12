War im Dezember 2012 letzte Siegerin in Semmering: die Slowakin Veronika Velez Zuzulova. (Bild: sda)

Die FIS hat einen Ersatzort für den am Dienstag wegen starken Windes abgesagten Weltcup-Riesenslalom der Frauen von Courchevel. Er wird am 27. Dezember im österreichischen Semmering nachgeholt.

Die Läufe des vierte Rennens der Disziplin sollen um 9:45 und 13:00 Uhr gestartet werden. Mit der Neuansetzung werden in Semmering nach Weihnachten drei Frauenrennen in Folge stattfinden. Am 28. und 29. Dezember stehen auf dem ‹Zauberberg›, wo letztmals 2012 um Weltcup-Punkte gefahren wurde, bereits je ein Riesenslalom und ein Slalom im Programm.

(sda)