Fussballlegende wird 74

Der Telebasel News Beitrag vom 17. Dezember 2016 von Christian Steinemann. (Video: Danny Scherz)

FCB- Legende Karli Odermatt hat heute Samstag seinen 74. Geburtstag gefeiert. Traditionell mit einer Tour durch verschiedene Basler Restaurants und Cliquenkeller. Mit dabei waren rund 40 Freunde vom FCB und aus dem privaten Umfeld. Schon seit seinem 40. Geburtstag würde Karli sein Wiegenfest jeweils so begehen.

Als besonderen Gast durfte Karli Odermatt heute den ehemaligen Nationalspieler Stéphane Chapuisat begrüssen. Die beiden trafen bei einem Veteranenspiel vor zwei Jahren aufeinander. Wobei Odermatt die Chance nutzte und den Lausanner gleich an eine seiner Geburtstagsfeiern einlud.

Die Tour startet jeweils im Grossbasel und endet einige Stunden nach Mitternacht im Kleinbasel. Wer Karli also noch persönlich gratulieren will, könnte ihn diese Nacht noch in einem Kleinbasler Lokal antreffen.