Der Telebasel News Beitrag vom 21. Dezember 2016.

Region Musik Hug bleibt in der Region Basel

Im Oktober 2016 hat die Gruppe Musik Hug ihre Pläne für die Neuausrichtung des Geschäfts kommuniziert, u.a. auch die Schliessung des Ladens an der Freien Strasse in Basel. Nun zeichnet sich dank der gemeinsamen Lösungssuche mit den Mitarbeitenden eine Wendung ab, wie Musik Hug am 14. Dezember 2016 mitteilt.

Im Frühjahr 2017 wird als Ersatz für den bisherigen Standort von Musik Hug ein neues Ladenlokal mit angepasstem Sortiment gleich vor den Toren der Stadt Basel in Allschwil eröffnet. Musik Hug hat im Oktober Massnahmen angekündigt, um angesichts des weiterhin sehr schwierigen Marktumfeldes ihre wirtschaftliche Zukunft zu sichern. Sie führt dabei ihre strategische Neuausrichtung konsequent weiter. Der Plan sah vor, die Filiale an der Freien Strasse in Basel zu schliessen. Nach der Ankündigung der Massnahmen wurde das gesetzlich vorgesehene Konsultationsverfahren mit den Mitarbeitenden eröffnet. Dabei haben die betroffenen Mitarbeitenden Vorschläge zur Weiterführung eines Standortes im Raum Basel erarbeitet. Gute Lösung gefunden Bei der sorgfältigen Prüfung hat sich eine Möglichkeit herauskristallisiert, welche nun umgesetzt werden kann. «Unsere Mitarbeitenden haben sich sehr um eine Lösung bemüht und sind mit fundierten und erfolgsversprechenden Ansätzen auf uns zugekommen. Wir sind froh, dass wir nun eine so gute Lösung gefunden haben und damit auch mehrere Stellen in der Region Basel erhalten können», ist Verwaltungsratspräsidentin Erika Hug erleichtert über das erfolgreiche Konsultationsverfahren. Trotz weiterhin massivem Nachfragerückgang und der Nähe zum Ausland, sieht das traditionsreiche Unternehmen dank der strategischen Neuausrichtung und einer gleichzeitigen Sortimentsreduktion mit der neuen Lösung eine wirtschaftliche Zukunft in der Region Basel. Pianos, Blasinstrumente und Harfen In Allschwil konnte ein neuer Standort gefunden werden, der sich für die Umsetzung des bereits an anderen Orten eingeführtenneuen ‹Piano +›-Konzepts sehr gut eignet. Im loftartigen Ladenlokal, das verkehrstechnisch ideal erschlossen ist, wird auf rund 500 m2 das neue Musikgeschäft eröffnet. Die Sortimentsschwerpunkte liegen dabei auf Piano, Digitalpiano und Blasinstrumenten sowie Harfen. Eine grosse Piano-Werkstatt sowie die Blasinstrumenten-Werkstatt stellen sämtliche Serviceleistungen rund um die angebotenen Instrumente direkt vor Ort sicher. Nach einem Ausverkauf im Januar 2017 an der Freien Strasse und einer kurzen Umzugsphase soll die neue Filiale in Allschwil voraussichtlich im März 2017 ihre Türen öffnen. Grossflächige, offene Räumlichkeiten, Werkstätten, eine gute Anbindung anden öffentlichen Verkehr mit der Tramhaltestelle der Linie 8 in Gehdistanz sowie eigene Parkplätze direkt beim Verkaufslokal charakterisieren das neue Ladenkonzept an der

Binningerstrasse 152 in Allschwil.

In aller Kürze: Musik Hug wird ab Frühjahr 2017 ein neues Ladenlokal an der Binningerstrasse in Allschwil eröffnen.

