Wozu brauchen wir den ‹Händedruck› im Gesetz?

Der telebasel Talk vom 12. Dezember 2016 mit Monica Gschwind.

Nach der Therwiler ‹Handschlag›-Affäre um zwei muslimische Schüler soll jetzt die Pflicht zum Händedruck ins Gesetz aufgenommen werden. Die Baselbieter Bildungsdirektorin Monica Gschwind hat Bestimmungen in die Vernehmlassung geschickt, die auf die Einhaltung «bürgerlicher Werte» und «hiesiger gesellschaftlicher Rituale» pochen. Was genau ist damit gemeint? Im Telebasel Talk nimmt Monica Gschwind Stellung.

Die Affäre beschäftigte die Region monatelang: Zwei muslimische Schüler in Therwil weigerten sich, ihrer Lehrerin die Hand zu schütteln. Als Grund machten sie ihre Religionsauffassung geltend.

Ende Mai bestimmte dann die Bildungsdirektion aufgrund eines Rechtsgutachtens, dass die Schüler ihre Weigerung aufgeben müssten. Die Gleichstellung von Mann und Frau sei höher zu gewichten als die Religionsfreiheit. Konkret drohte den Schülern und ihrer Familie eine Bestrafung.

Nun hat Monica Gschwind – inhaltlich getragen auch von Forderungen, die FDP- und SVP-Politiker in den Landrat eingebracht hatten – einen Entwurf für Änderungen im Bildungsgesetz und in der Kantonsverfassung in die Vernehmlassung geschickt.

Der Entwurf wirkt wie der Versuch, alle Fragen mal ein für allemal zu beantworten. In die Verfassung soll der Satz aufgenommen werden: «Weltanschauliche Auffassungen und religiöse Vorschriften entbinden nicht von der Erfüllung bürgerlicher Pflichten».

Und per Bildungsgesetz soll verordnet werden, dass Schülerinnen und Schüler «an hiesig gängigen Ritualen wie namentlich dem Handschlag, sofern er eingefordert wird, teilnehmen». Nun werfen diese Formulierungen Fragen auf: Kaum hatte die Bildungsdirektion die Papiere verschickt, als mehrere Rechtsexperten in Medienberichten Einwände anbrachten.

Was ist mit «hiesigen Ritualen» gemeint?

So fragte etwa der Staatsrechtler Markus Schefer in der Schweiz am Sonntag, ob mit «hiesigen Ritualen» nicht auch die Fasnacht gemeint sein könnte. Und dann die Werte? Die Regierung zwinge ihren Bürgern ein Weltbild auf, was nicht Sache des Staates sei.

Und Beat Zemp, Präsident des Schweizerischen Lehrerverbands, fragte, ob ein muslimischer Schüler nun zur Teilnahme an einem christlichen Krippenspiel gezwungen werden könne. Auch dass die Schulleitungen ausländische Schüler beim Migrationsamt melden müssten, wenn diese «wesentliche Probleme» bei der Integration zeigten, stösst auf Skepsis. Und immer wieder die Frage: Was genau ist gemeint, etwa mit «wesentlichen Integrations-Problemen»?

Schliesslich stellt sich die Frage, ob hier eine Art Leitkultur durchgesetzt soll.