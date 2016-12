Wichtige Veränderungen bei Telebasel

Der Telebasel News Beitrag vom 12. Dezember 2016 von Matthias Kempf.

Mit dem neuen Magazin Regio, das jeweils zur halben Stunde ausgestrahlt wird, nimmt sich Telebasel noch mehr Zeit für aktuelle Themen aus der Region. Zudem werden die Sendungen Telebasel News, Talk, Magazine und Glam verlängert.

Ab Montag, 12. Dezember, strahlt Telebasel zur halben Stunde ein neues Regiomagazin aus. Ab 19:30 Uhr stündlich werden in der Sendung Regio Anlässe, Bräuche oder Spezielles aus unserer Region gezeigt.

Verlängerte Sendungen

Im Stundentakt bringt Telebasel neu längere News. Um 19 Uhr fängt die Telebasel-Stunde an. News, Sport, Wetter, Talk, Börse, Regio, Magazine und Glam, so ist die Reihenfolge. «Nach laufenden Anpassungen haben wir uns mit diesem Schritt bewusst auf eine konventionellere Programmabfolge konzentriert», so Dominik Prétôt, CEO Telebasel. «Somit ist unser Relaunch in diesem Jahr abgeschlossen. Weitere Programmneuerungen folgen, wie es bei jeder Produktentwicklung der Fall ist.»

Zum Start des Regiomagazins fängt Telebasel die vorweihnachtliche Stimmung in der Region ein und besucht verschiedene Adventsanlässe in der Nordwestschweiz.

Für zusätzliche Informationen wenden Sie sich an

Dominik Prétôt, CEO Telebasel

dominik.pretot@telebasel.ch

061 226 95 95