28 bestätigte Infektionen mit dem Zika-Virus in der Schweiz

Infektionen mit dem Zika-Virus sind in der Schweiz seit März meldepflichtig. (Bild: keystone)

Seit Anfang Jahr sind in der Schweiz 28 Personen nachweislich mit dem Zika-Virus infiziert worden. Für Reisende an die Olympischen Spiele im brasilianischen Rio de Janeiro gilt daher besondere Vorsicht vor Mückenstichen.

Das schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in seinem Bulletin vom Montag. Sowohl drinnen wie auch draussen solle man sich mit langen, mit Insektiziden behandelten Kleidern und wirksamen Vergrämungsmitteln vor Mücken schützen.

Vorsicht ist auch bei Reisen in andere süd- und mittelamerikanische Länder sowie in die Karibik geboten. Bei 18 der 28 betroffenen Personen ist das Infektionsland bekannt. Neben Brasilien (2) waren dies die Dominikanische Republik (4), Kolumbien (3), Martinique (3), Bolivien (2), Ecuador (1), Costa Rica (1), die amerikanischen Jungferninseln (1) oder Guadeloupe (1).

Das Zika-Virus hatte sich seit Mai 2015 in Süd- und Mittelamerika sowie in der Karibik stark verbreitet und hauptsächlich in Brasilien teilweise zu schweren Komplikationen bei Infizierten geführt. Dies veranlasste die Weltgesundheitsorganisation (WHO) dazu, am 1. Februar 2016 eine gesundheitliche Notlage auszurufen. In der Schweiz sind Infektionen mit dem Zika-Virus seit März meldepflichtig.

Missbildungen bei Kindern

Wegen des Zika-Virus könnten Forschern zufolge zehntausende Kinder mit Missbildungen auf die Welt kommen. Bis zum Ende der derzeitigen Epidemie könnten sich 93,4 Millionen Menschen mit dem Virus infizieren, unter ihnen 1,65 Millionen schwangere Frauen.

In den besonders gefährlichen ersten Wochen einer Schwangerschaft würden 1 bis 13 Prozent der Föten von infizierten Frauen eine sogenannte Mikrozephalie oder andere Komplikationen entwickeln, schreiben die Forscher aus den USA, Grossbritannien und Schweden in einer am Montag im Fachmagazin «Nature Microbiology» veröffentlichten Studie.

Das bedeute, dass in Lateinamerika und in der Karibik «zehntausende» Babys betroffen sein könnten, sagte Alex Perkins von der Universität Notre Dame im US-Bundesstaat Indiana.

Die auf einem mathematische Modell beruhende Schätzung sei ein «Worst-case-Szenario», sagte Perkins. Es sei aber «realistisch». Die Zahlen seien zwar nicht sehr konkret, gäben aber immerhin eine Vorstellung von der Grössenordnung der Folgen der Zika-Epidemie.

Das durch Stechmücken übertragene Zika-Virus grassiert derzeit in Süd- und Mittelamerika, besonders betroffen ist Brasilien. Das Virus kann bei ungeborenen Kindern unter anderem Mikrozephalie auslösen, eine Fehlbildung, bei der Babys mit einem abnormal kleinen Kopf und damit einhergehenden Hirnschäden auf die Welt kommen. Allein in Brasilien kamen bislang 1700 Babys mit Missbildungen auf die Welt.

Die Epidemie hat auch gewaltige Sorgen mit Blick auf die Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro geweckt. Aus Angst vor dem Zika-Virus ergreifen viele Länder Vorsichtsmassnahmen, mehrere prominente Sportler sagten aber auch schon ihre Teilnahme deswegen ab.

(sda)