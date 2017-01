Bärtig und auf High Heels

Sein Anblick beeindruckt, sein Auftreten irritiert. Dies sei so gewollt, sagt der 24-jährige Performer und Verwandlungskünstler «Jeff van Phil», der auch in Basel auftritt.

«Jeff van Phil» bezeichnet sich selbst nicht als Travestiekünstler da dies viel aufwendiger ist. Er ist ein ganz normaler Mensch, der im sozialen Bereich arbeitet. Ab und zu kostümiert er sich gerne. Glam stellt den jungen Solothurner vor und verrät, wie er zu seiner Performance gefunden hat.

Historischer Rückblick

Früher wurden alle Rollen im Theater von Männern gespielt – auch die weiblichen. Da kam es ab und zu vor, dass ein Mann ein Kleid anziehen musste. Zudem war es nicht unüblich, dass sich Männer schminkten. Vor allem in der Zeit von Louis XVI und Marie Antoinette war es an der Tagesordnung, dass man viel helles Puder für das Gesicht benutzte, um bleicher auszusehen, da das ein Zeichen der Wohlhabenden war. Frauen aber durften keine Hosen tragen, mussten im Damensitz reiten, usw.

Heute sieht es schon ganz anders aus. Es gilt in unserer Gesellschaft als abnormal, wenn ein Mann ein Kleid trägt oder sich schminkt. Schon beim Schottenrock finden wir, dass das irgendwie komisch aussieht. Sollten wir nicht spätestens im 21. Jahrhundert eine Affinität für die Geschlechter-Indifferenz haben? Fühlen sich Männer wie Jeffrey auf diese Art und Weise nicht besonders diskriminiert?

Womit «Jeff van Phil» sonst noch im Alltag zu kämpfen hat, siehst Du am 24. Februar im Telebasel Glam ab 18:55 Uhr (rr/as)