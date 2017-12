Baselland Stürmische Laufner Fasnacht 2016

Seit Sonntag 7. Februar um 5 Uhr in der Früh sind auch in Laufen die Narren los. Bis am Dienstagabend machen ‹Guggen, Pfiffer und Damboure› das malerische Stedtli unsicher.

In den katholischen Gebieten des Baselbiets hat die Fasnacht 2016 bereits am vergangenen Wochenende begonnen. Am Sonntag 7. Februar Punkt 5 Uhr morgens wurde mit ‹Guggemuusig, Pfiffer und Dambuure› die Laufner Fasnacht eingeläutet. ‹Rosenkavalier im Garten› heisst das diesjährige Sujet. Die ‹Plagette› zeigt deshalb einen alten Waggis, der als Rosenkavalier mit einem Rollator durch den Garten des neuen Altersheim geht. 1/7 Trotz schlechtem Wetter, liessen es sich viele Leute nicht nehmen, in Laufen am Strassenrand zu stehen.

2/7 Drei rosarote Häschen bringen Farbe ins etwas graue Bild.

3/7 Das Laufner Stedtli wurde mit der Zeit immer bunter.

4/7 55 Fasnachtscliquen präsentierten sich den zahlreichen Besuchern.

5/7 Natürlich dürfen auch die Wagen nicht fehlen.

6/7 Wer nicht aufpasste, bekam eine Räppli-Dusche. Bei diesem Wetter nicht ganz so angenehm.

7/7 Am traditionellen Guggen-Konzert auf dem Rathausplatz spielten am Montagabend 13 Guggen gegen das stürmische Wetter.











Der Offizielle Umzug begann dann um 14:00 Uhr und führte mit zwei Durchgängen durch das malerische Stedtli. 55 Fasnachtscliquen präsentierten sich trotz Regen den zahlreichen Besuchern. Ein Highlight am Montag war der farbige Kinderumzug am Nachmittag und das traditionelle Guggen-Konzert auf dem Rathausplatz. 13 Guggen spielten von 19:00 bis 22:00 Uhr gegen das stürmische Wetter. Neu bildet das sogenannte ‹Guggemonschter› den Höhepunkt der Laufner Fasnacht. Bei Nacht sind natürlich die Schnitzelbänkler unterwegs. Geniesse hier den Umzug vom Sonntag Nachmittag noch einmal in vollen Zügen und mit trockenen Kleidern. 1 Kommentar

In aller Kürze: Die Laufner Fasnacht trotzt seit Sonntag 7. Februar dem Wetter. ‹Guggen, Pfiffer und Damboure› beleben das Stedtli.

