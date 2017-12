Der Callboy, seine Freundin und seine Mutter

Nick Laurent steht offen zu seinem Job als Callboy. Doch wie ist es, gleichzeitig in einer Beziehung zu leben und was sagen die Eltern?

In gewissen Fällen kann aus einer Callboy-Beziehung auch mehr als reiner Sex werden. Dies zeigt die Geschichte von Nick Laurent und seiner Freundin Tina. Vor vier Jahren buchte sie den Callboy. Heute sind die beiden ein Paar.

Trotz dieser Beziehung arbeitet Nick noch immer im Callboy-Business. Ihre ungewöhnliche Geschichte hat das Paar im Buch ‹Die Liebe und der Krieger› niedergeschrieben. Obwohl ihr Freund dauernd mit anderen Frauen Sex hat, ist Eifersucht für Tina kein Thema: «Wenn du jemanden liebst, willst du das Beste für ihn. Ich will, dass er das Beste aus seinem persönlichen Wert machen kann. Da gehört der Teil des Callboys bei Nick einfach dazu.»

Während einer Buchung lebe ich nicht meine eigene Sexualität

In ihrem Buch geben Nick und Tina Tipps, wie Päärchen heute mit Eifersucht, Sexualität und Treue umgehen können. Für Nick gibt es beim Sex mit einer Kundin und dem Sex mit seiner Freundin einen grossen Unterschied. «Die Sexualität, die ich während einer Buchung lebe, ist nicht meine Sexualität. Ich gehe zu 100 Prozent auf die Wünsche der Kundin ein und stelle mich selbst in den Hintergrund», erklärt er. Bei seiner Freundin gehe es um beide und sein Herz gehöre ihr.

Für Nick und Tina scheint es also zu stimmen. In der Gesellschaft können aber nicht alle damit umgehen – auch in Nicks Familie nicht. Nicks Mutter, Esther Laurent, redet offen über den Lebensstil ihres Sohnes. Der Vater habe allerdings wegen seinem Glauben Mühe mit Nicks Job.

Am Anfang musste auch die Mutter leer schlucken, als Nick ihr erzählte womit er sein Geld verdient. «Ich war erstaunt», erinnert sie sich. Klar man habe schon vom dem Geschäft gehört, mal etwas im Fernsehen gesehen, aber sie war baff, als es ihren eigenen Sohn betraf. Mittlerweile ist es für Esther Laurent kein Problem mehr: «Ich sehe, dass er immer noch derselbe ist».